Ігнат: Над Азовським морем зафіксували А-50, випробовує долю

Ніч на 19 січня була доволі спокійною, зранку в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.﻿﻿ Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень" , – сказав він.

За його словами, після кількох потужних атак РФ є певне затишшя, втім "це не значить, що треба якось розслаблятися".

"Щойно карта (програма "Віраж-планшет" - ред.) була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю.