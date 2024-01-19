Румунські фермери розблокували один з пунктів пропуску з Україною

Румунська сторона 19 січня розблокувала рух українських вантажівок у пункті пропуску "Вікову де Сус" - "Красноїльськ".﻿﻿ Про це заявили у Держприкордонслужбі, повідомляє Українська правда.

"Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування руху вантажних автомобілів перед пунктом пропуску "Вікову де Сус", що навпроти українського пункту пропуску "Красноїльськ". Наразі пропуск всіх категорій транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі" , – йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Водночас пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубного", залишається заблокованим. Також заблокований КПП "Халмеу", що навпроти українського пункту пропуску "Дякове".