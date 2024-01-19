Трамп проти угоди щодо кордону для розблокування допомоги Україні

Колишній президент США Дональд Трамп застеріг Республіканську партію щодо погодження компромісної угоди про кордон, від якої залежить допомога Україні. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Укрінформ.

"Не думаю, що нам взагалі слід укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб припинити вторгнення мільйонів людей у нашу колись велику, - а вона незабаром знову стане великою - країну" , - написав Трамп.

Цей коментар з’явився за кілька годин після того, як спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон та інші лідери Конгресу зустрілися з офіційними особами Білого дому, щоб обговорити подальші дії щодо запиту на фінансування національної безпеки від адміністрації Байдена, який також включає фінансування України, кошти для Ізраїлю та безпеку кордону.

Нагадаємо, у середу президент США Джо Байден зустрівся з членами обох палат Конгресу, щоб обговорити важливість ухвалення його запиту, який містить, зокрема, понад 60 млрд доларів на підтримку України. На зустрічі були присутні спікер Палати представників, голови та провідні члени комітетів з питань міжнародних відносин, розвідки, збройних сил та асигнувань обох палат.

Байден наголосив на важливості ухвалення рішень у Конгресі для забезпечення України необхідними ресурсами, у тому числі засобами протиповітряної оборони та артилерії, для захисту від вторгнення Росії.