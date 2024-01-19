Польща ще не продовжила тимчасовий захист для українців – пояснення посольства

Продовження посвідок про тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 2025 року не стосується громадян України, а поширюється лише на громадян третіх країн, які легально проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення.﻿ Про це заявили у посольстві України в Польщі, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

18 січня Польща продовжила дію посвідок про тимчасовий захист іноземців до 4 березня 2025. Відповідна інформація опублікована на сайті польського уряду. У посольстві України у Польщі роз'яснили, що продовження не стосується громадян України.

"Громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у По ﻿﻿ льщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року" , – зазначається на сторінці відомства.

Зазначається, що згідно з інформацією, яка розміщена на офіційній сторінці Управління у Справах іноземців, продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України (PESEL зі статусом UKR).

Вказані довідки про користування тимчасовим захистом видавалися громадянам третіх країн, що на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України і які приїхали до Польщі, тікаючи від війни.

Як повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, уряд Польщі працює над поправкою до спецзакону, яка передбачає продовження терміну перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Вона буде подана до Сейму найближчими тижнями.