Громадяни країн Заходу мають готуватися до "всебічної війни" з РФ – НАТО

Цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всебічної війни" з Росією.﻿ Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Він зазначив, що хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль" , - сказав Бауер.

Чиновник НАТО також додав, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років" , - зазначив Бауер.

Попередження чиновника зроблено напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких сили Альянсу тренуються відбивати вторгнення російських військ.