Резніков після відставки вирішив повернувся до адвокатської практики

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вирішив знову зайнятися адвокатською діяльністю. Йому відновили право на юридичну практику. Про це заявили в Національній асоціації адвокатів України.﻿, повідомляє Ліга.net.

В організації заявили, що право Резнікова на адвокатську діяльність поновлено з 16 січня за його заявою.

Відповідні зміни внесено до його особистої картки в єдиному реєстрі адвокатів України.

Він зупинив право на зайняття адвокатською діяльністю в березні 2020 року після призначення до Кабінету міністрів.

Резніков отримав свідоцтво адвоката ще в 1994 році. До роботи в уряді він працював у юридичних фірмах та адвокатських об'єднаннях.

У квітні 2014 року на позачерговому З'їзді адвокатів України в Одесі його було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.