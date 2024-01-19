Агенція Reuters перестала називати війну в Україні "кризою"

Одне з найбільших в світі інформаційних агентств Reuters на другому році повномасштабної війни Росії проти України виправило на своєму сайті рубрику "українська криза" на "війну України та Росії", повідомляє Українська правда.

Кілька днів тому в мережі поширили інформацію, що для рубрикації матеріалів про війну в Україні на сайті Reuters використовується формулювання "українська криза". При цьому поруч із "українською кризою" була рубрика "війна ХАМАС та Ізраїлю".

У відповіді на лист працівника "Української правди" (відправлений не від імені видання) агентство повідомило, що оновило рубрики на сайті. Наразі для рубрикації на сайті використано формулювання "війна України та Росії".

Скриншот з сайту Reuters

Формулювання "українська криза" використовується російською пропагандою для уникнення слова "війна". У такий спосіб пропагандисти, зокрема, намагаються применшити ступінь трагічності ситуації. Також з формувалювання "українська криза" складається враження, що нібито це суто внутрішня проблема України, до якої Росія не має стосунку.

Крім Росії, війну в Україні "кризою" у публічній риториці називає Китай.