У Німеччині пояснили, чому не можуть збільшити військову допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю Tagesspiegel, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше", повідомляє Ліга.net.

"Ми не можемо йти ва-банк, як вимагають деякі. Інакше ми самі будемо беззахисними" , – сказав міністр.

Він заявив, що досі Німеччина "давала все та навіть більше, все і стільки, скільки це було можливим". Серед усіх країн Євросоюзу військова допомога німців – найбільша. Міністр наполягає, що тепер інші країни блоку мають посилити допомогу.