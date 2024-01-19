Британська розвідка: РФ почала обережніше використовувати А-50

Британська розвідка розповіла, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 19 січня.

"17 січня 2024 року російські ВПС, схоже, розпочали експлуатацію ще одного літака А-50, але цього разу над сухопутною територією РФ поблизу Краснодарського краю, на схід від України" , – йдеться в огляді.

Розвідники пояснюють, що це свідчить про зниження готовності Росії ризикувати літаками та намагання зберегти решту А-50 на шкоду їхній загальній ефективності в Україні.

"Попри відсутність офіційної позиції РФ щодо втрати А-50, така активність демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти високоцінного об'єкту" , – вказує відомство.

Якби втрата А-50 була нещасним випадком, зазначає розвідка, таке рішення навряд чи було б необхідним.