Путін вимагає знайти нерухомість за кордоном з часів Російської імперії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включаючи період часів СРСР та Російської імперії, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, субсидія буде скерована до Підприємства з управління власністю за кордоном, яке є частиною Управління справами президента Росії. Виділені кошти мають покрити витрати, пов'язані зі "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав та юридичним захистом цього майна".

У 2021 році правила субсидування на пошук закордонної нерухомості були скориговані, і цей процес перестав бути чинником для виділення коштів. Новий указ повертає механізм субсидування, зобов’язуючи уповноважене підприємство здійснювати пошук та забезпечувати юридичний захист російських активів за кордоном.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена подає сигнали про підтримку законопроєкту, який дозволить конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

За повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим.

Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.