ГБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів
Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України вилучене майно білоруської компанії на суму понад 61 млн доларів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як повідомляється, працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції.
Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Білорусі.
"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період воєнного стану", - зазначили у ДБР.
Наразі майно вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних сил України 412 вагонів з металевою продукцією. Орієнтовна вартість становить понад 61 млн доларів.
"Активна робота Бюро продовжується - майно окупанта буде служити для його знищення", - наголосили у ДБР.