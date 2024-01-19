Якщо РФ не зупинити в Україні, вона продовжить агресію – Єврокомісія

Західні союзники мають зосередити свої зусилля на відсічі вторгненню Росії в Україну, інакше Москва продовжить спроби експансії за межі її кордонів. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Мене найбільше турбує російська агресія, що триває проти України. Якщо ми не зупинимо Росію, є перспективи того, що Росія дійсно піде далі і почне нові агресивні війни, і вони відкрито про це говорять" , - сказав він у Давосі.

Домбровскіс, який відповідає за торговельну політику Європейського Союзу, попередив, що 2024 рік буде важким з огляду на війну проти України та напруженість на Близькому Сході.

Ці конфлікти можуть порушити торгівлю та ланцюжки поставок, хоча глобальний прогноз Світової організації торгівлі на рівні 3,3% на 2024 рік є "дуже позитивним", сказав Домбровскіс. Однак "є певні ризики, які нам необхідно слідувати".