Єрмак провів телефонну розмову з очільником МЗС Угорщини

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефону розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні зустрічі голів МЗС країн в Ужгороді.

Про це Єрмак повідомив﻿ у своєму Telegram-каналу.

"Обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. Від України візьмемо участь у зустрічі разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами" , – написав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що подякував Сійярто за участь Угорщини в зустрічі радників щодо "Формули миру", яка відбулася в Давосі.