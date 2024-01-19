Єрмак провів телефонну розмову з очільником МЗС Угорщини
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефону розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто напередодні зустрічі голів МЗС країн в Ужгороді.
Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналу.
"Обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. Від України візьмемо участь у зустрічі разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами", – написав керівник ОП.
Єрмак зазначив, що подякував Сійярто за участь Угорщини в зустрічі радників щодо "Формули миру", яка відбулася в Давосі.