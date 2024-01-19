Фінансові потреби України будуть величезними – Європейський інвестбанк

Фінансові потреби України будуть значними. Європейський інвестиційний банк розраховують на ключову роль у наданні допомоги у фінансуванні відновлення України.﻿ Про це заявила президент ЄІБ Надія Кальвіньо, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Очевидно, що потреби України у фінансуванні будуть величезними" , - сказала вона у Давосі.

Вона додала, що не може собі уявити, що США припинять підтримку Києва, навіть попри те, що перспектива президентства Дональда Трампа стає дедалі реальнішою.

Банк відіграватиме "дуже важливу роль", "підтримуючи державний сектор та військові зусилля прямо зараз, але більше у відновленні України та інвестиціях в інфраструктуру, які будуть дуже необхідні після війни", сказала Кальвіньо.

ЄІБ надав 1,7 млрд євро фінансування, призначеного для екстреного ремонту інфраструктури України у період з початку війни майже два роки тому до грудня 2023 року.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти оновлення. Гроші виділяються у рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, підписане 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023.

Меморандумом передбачено виділення близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Раніше Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.