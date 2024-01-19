Після України Путін спробує захопити "республіки" СРСР – зовнішня розвідка

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що мета війни Росії проти України – знищення Сил оборони. Про це він написав у колонці для The Economist, повідомляє Ліга.net.

За його словами, попри величезну перевагу в ресурсах, Москва вже майже два роки не може розбити Україну.

Він зазначив, що росіяни хочуть анексувати українські території, які вони проголосили "історичними російськими землями" та створити політичне утворення, яке повністю залежить від РФ в управлінні українськими землями, які неможливо окупувати безпосередньо.

Литвиненко заявив, що диктатор Володимир Путін сподівається, що перемога над Україною допоможе йому поновити контроль над колишніми радянськими республіками.