Бігус: За журналістами у готелі стежили 30 людей

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус розповів, що для стеження кілька десятків людей забронювали заздалегідь спальні, у які потім заселилася команда, і після того, як вони виїхали звідти — теж. Там встановили камери, повідомляє Новое время.

За його словами, для новорічної вечірки команда забронювала на 27 грудня номери-будиночки, сауну, альтанку та конференц-залу в комплексі "Українське село", працівники якого потім спілкувалися з журналістами.

Бігус розповів, що 20 грудня туди приїжджав «дивний персонаж», якого цікавив ресторан і, зокрема, де стоять ялинка та колонки. На 26 грудня він забронював ті ж самі номери, які забронювала редакція на наступний день, та сауну.

Того дня, каже керівник проєкту, персонал закладу спостерігав за «найдивнішим корпоративом»: 30 людей сиділи в ресторані і замовкали щоразу, коли заходив офіціант.

"Співробітники згадали, що бачили в кімнатах девайси, коробочки, схожі на пожежну сигналізацію, а позавчора, коли пройшлися по номерах, їх там уже не виявили… Більшість команди — дівчата, номери бронювались на них" , — каже Бігус.

Після від'їзду команди 28 грудня до комплексу знову зателефонували й забронював ті ж самі номери, де жила редакція. За словами Бігуса, на велику кількість номерів приїжджали лише "пару гостей", які брали ключі від усіх.

"Чисто, щоб познімати встановлені камери. Але головне: частина номерів вже була кимось зайнята, тому вони не змогли туди одразу потрапити й забронювали їх на через чотири дні, і сауну. Тобто чотири дні фільмували життя абсолютно сторонніх людей" , — сказав він.

Інфоатаки на журналістів

16 січня у Мережі з’явилося відео, на якому працівники проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info нібито вживали наркотики. Бігус заявив про незаконне стеження за членами редакції, яке тривало близько року, а фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими, за словами журналіста, минули місяці.

Ресурс, який опублікував кадри, видалив відео.

17 січня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних прослуховування та відеозйомки за співробітниками видання. Правоохоронці не виключають, що на оприлюднених матеріалах може бути зафіксовано порушення закону про обіг наркотиків.