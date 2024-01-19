Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання коштів на оборонних замовленнях
Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила СБУ, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Повідомляється, що в результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" 15 січня затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.
Йдеться про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів.
За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.
СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" - 14,6 тисяч американських доларів.
При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.
У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові правоохоронці вилучили:
▪️ комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
▪️ майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.
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