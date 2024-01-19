Джонсон заявив, що обговорює з Трампом угоду щодо кордону

Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що обговорював переговори щодо кордону з колишнім президентом Дональдом Трампом, який закликав його не йти на компроміси з демократами, повідомляє Європейська правда.

"Ми досить часто говоримо з ним про це" , – сказав Джонсон в ефірі Fox News через кілька годин після зустрічі з президентом Джо Байденом та лідерами Конгресу, додавши, що востаннє розмовляв із Трампом у понеділок ввечері.

Після зустрічі в Білому домі Джонсон зазначив, що його жорстка позиція не змінилася. За його словами, будь-яка додаткова допомога Україні повинна включати значні зміни в прикордонній політиці, на яких наполягають республіканці в Палаті представників.

"Те, що я сказав президенту Байдену в Білому домі, – це те саме, що я говорив йому відтоді, як я став спікером, і що наш національний кордон – це національна безпека" , – підкреслив він.

Джонсон додав, що питання кордону повинно бути в центрі уваги, адже "це те, чого вимагає американський народ, на що він заслуговує та навколо чого об'єднані республіканці в Палаті представників".

Раніше після зустрічі з лідерами Конгресу президент США Джо Байден заявив, що більшість американських законодавців підтримує подальшу допомогу Україні, але її затримує "невелика меншість".

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.