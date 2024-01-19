Естонія щорічно виділятиме 14 млн євро на розвиток України

Естонія щорічно виділятиме Україні 14 млн євро з бюджету з метою розвитку в рамках співпраці, повідомляє Ділова столиця.

Про це віцеканцлерка МЗС Естонії Марійн Ратник повідомила у коментарі національному мовнику ERR.

З цієї суми 12,8 млн євро буде виділено Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), 1 млн євро – на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро – на підтримку співпраці естонського бізнесу з Україною.

Посадовиця пояснила, що ця допомога виділятиметься відповідно до довгострокової стратегії Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку, а також принципів та плану дій щодо відновлення України.

За словами Ратник, уряд також уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними.

"Це ті сектори, (з проблемами у яких) ми самі стикалися у минулому, оскільки самі виходили з того ж суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення" , — сказала урядовиця.

Як повiдомлялось, Міністерство оборони Естонії підготувало план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну за 3 роки