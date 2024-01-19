Зеленський провів переговори з прем'єром Албанії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку Збройних сил України й не тільки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал президента.

Про що говорили:

Зеленський привітав чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримки нашої країни в Радбезі ООН, зокрема оборонну та політичну підтримку;

обговорили підготовку Глобального саміту миру. За словами президента, Україна розраховує на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії.

"Окрім того, ми обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії", - пише президент.

Підтримка Албанії

Албанія є одним із союзників України, який підтримує нашу країну на тлі російського вторгнення.

Як відзначив вище президент, Тирана не лише виступила з підтримкою в Раді безпеки ООН, але й надає всебічну допомогу. Зокрема ще у вересні 2023 року Албанія підписала декларацію щодо вступу України до НАТО.