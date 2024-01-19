ОВА: Росіяни обстріляли житлові будинки Херсона, загинула жінка

Російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої" , - пише Прокудін.

Також уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Хлопця шпиталізували до лікарні.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 18 січня, ворог здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону було випущено 11 снарядів.

Терористи поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області;

об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.