ОВА: Росіяни обстріляли житлові будинки Херсона, загинула жінка
Російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої", - пише Прокудін.
Також уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Хлопця шпиталізували до лікарні.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 18 січня, ворог здійснив 67 обстрілів, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону було випущено 11 снарядів.
Терористи поцілили:
- у житлові квартали населених пунктів області;
- об'єкти критичної інфраструктури.
Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.