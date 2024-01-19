Відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста Ніколова

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова після того, як в його оселю ломилися невідомі із погрозами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії.

Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб".

Дарницька окружна прокуратура міста розпочала кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування останнього у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

Прокуратура не називає прізвище, проте з контексту зрозуміло, що йдеться про Ніколова.

Передісторія: