Вступ до ЄС: Україні потрібно імплементувати 2,8 тисячі актів права

Україні необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського союзу в рамках євроінтеграції, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Не чекаючи рішення наших європейських партнерів, запустили так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність європейському" , - йдеться в заяві.

Шмигаль уточнив, що Україні доведеться імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу.

17 січня цього року вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в рамках підготовки переговорної рамки.

"Цього року ми також схвалимо Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського союзу" , - додав прем'єр.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. На момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.