Розвідка Естонії пояснила успіхи російських військ південніше Мар'їнки

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що російські збройні сили досягають певних успіхів у разі атак українських позицій із флангів, тоді як під час прямих атак вони зазнають великих втрат, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу 19 січня сказав керівник центру полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За словами Ківісельга, бойові дії ведуться по всій лінії фронту. На Луганському напрямку кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат через дезертирство, але Україна очікує велику хвилю атак з кінця січня-початку лютого, коли промерзне ґрунт.

Як вважає представник розвідки Естонії, концентрація російських сил в одному місці означає, що такої атакувальної активності на інших напрямках очікувати не можна, тому що для цього в Росії просто не вистачає сил.

На Донецькому напрямку російські війська намагаються перекрити шляхи постачання українців в Авдіївці. Росіяни намагалися завдати ударів по українській бронетехніці, але безуспішно, сказав Ківісельг.

Він додав, що на південь від Мар’їнки російські війська досягли певних успіхів, позаяк ухилились від прямих штурмів, де втрати є дуже великими, і натомість атакували з флангів.

"Це вимагає, щоб підрозділи були добре навчені та керовані. На щастя, таких підрозділів у Росії небагато, це один із небагатьох випадків", – додав голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

На південному напрямку російські війська продовжують атакувати Херсонську область, але активність обстрілів знизилася. Це, сказав Ківісельг, пов'язано з тим, що морська піхота і десантні війська РФ, які там в основному воюють, не хочуть іти в лобову атаку.

Зрештою, на східному березі Дніпра на Херсонщині створені Україною плацдарми досі тримаються, хоча російські війська продовжують їх атакувати. Однак замерзання Дніпра означає, що і в українців, і в росіян є проблеми з постачанням там військ, зазначив представник розвідки Естонії.

Раніше цього тижня Міноборони Британії оцінило російські спроби оточити Авдіївку та прогнозує, що успіхи окупантів у цьому районі є малоймовірними найближчим часом.