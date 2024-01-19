CNN: Україна може піти у новий контрнаступ в 2025 році

Джерела в міжнародних розвідках та військові чиновники вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. При цьому дехто вважає, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою, бо і Україна, і Росія відновлюватимуть сили, а в 2025 році - Україна може ще раз піти у контрнаступ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN.

"Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше.

Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена.

У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років".

Американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, розповів, що ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки.

За його словами, американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році.

Військовий чиновник вважає, що обидві сторони "занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році". За його словами, Україна обговорює 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Посадовці адміністрації Байдена та законодавці, включно з деякими республіканцями, прагнуть затвердити та спрямувати фінансування в Україну до майбутнії президентських виборів у США, тобто до 2025 року. Через потенційну перемогу республіканця Дональда Трампа, який може заблокувати допомогу.

Втім, у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вважають, що скорочення фінансування з боку США матиме значний вплив на бойові дії в Україні.

Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, про це розповіли джерела, які знайомі з оцінками.

Але один із співрозмовників видання припускає, що в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї.

Американські урядовці також розглядають вплив, який може мати припинення підтримки з боку США на інших союзників, зокрема, це може стати сигналом про те, що США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі.

Ще одне занепокоєння викликає те, що Європа наслідує приклад США і починає відмовлятися від певної допомоги.

Один із американських чиновників розповів, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році. Це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія.

Джерело в західній розвідці заявило, що у найближчій перспективі Україна, можливо, зможе протриматися, хоча і в патовій ситуації, без підтримки США, але це все одно було б значною втратою не лише для України, але й для позицій США у світі.

"Це показує (Росії - ред.), що вони змогли захопити територію, і показує іншим країнам, що вони можуть захопити територію силою. Вся суть полягає в тому, щоб показати, що в наш час великі держави не можуть просто піти і захопити територію силою".