Кабмін виділив рекордну суму на будівництво оборонних споруд
Уряд України 19 січня виділив рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів", — йдеться в заяві.
За його словами, йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.
"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласним державним адміністраціям", — додав Шмигаль.