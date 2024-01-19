Кабмін виділив рекордну суму на будівництво оборонних споруд

Уряд України 19 січня виділив рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів" , — йдеться в заяві.

За його словами, йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.