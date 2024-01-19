Польські фермери анонсували великий протест через імпорт з України

Польські фермери анонсували на 24 січня великий національний протест у зв’язку з погіршенням ситуації в галузі і напливом агроімпорту з України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє профільне польське видання Rolnik info.

Заяви польських фермерів про вихід на вулиці стануть реальністю вже найближчої середи. Офіційний термін подачі заявок минув 17 січня, а сам протест триватиме 24 січня з 12 до 14 години.

Трактори виїдуть на польські дороги практично в більшості воєводств. Лише у Західнопоморському воєводстві анонсовано близько 100 виїздів. Трактори з'являться на районних та воєводських дорогах.

"Від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій", – заявив Віктор Шмулевич, президент Національної ради сільськогосподарських палат.

Трактористи візьмуть в облогу вулиці в рамках протесту проти неконтрольованого напливу української агропродовольчої продукції до Європейського Союзу, а також проти погіршення ситуації в національному сільському господарстві.

Воєводський союз фермерів, фермерських асоціацій та сільськогосподарських організацій оголосив, що в акції протесту візьмуть участь фермери з наступних гмін: Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Лип'яни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.

В інтерв'ю порталу wieści rolnicze.pl Адріан Вавжиняк, прессекретар NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarnośc і голова Нижньосілезької NSZZ RI Solidarnośc, пояснив постійно зростаючий масштаб проблеми для польських фермерів.

"Ми всі знаємо, наскільки складною є ситуація для сільськогосподарського виробництва в цілому. Ми бачимо, що відбувається сьогодні, наприклад, на закупівельних станціях, які стримуються і чекають на рішення Європейської комісії... Однак ситуація набагато ширша – ми бачимо падіння цін на молоко, падіння прибутковості. Ми боремося за те, щоб сімейні ферми взагалі могли функціонувати. Ми не в змозі конкурувати з Україною, тому чекаємо, серед іншого, запровадження квот, які були до війни. Українське зерно має йти туди, куди воно йшло тоді – на азійський чи африканський ринок, але не в Європу", – пояснив він.

Раніше повідомляли, що за угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня.

Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту раніше повідомляв, що протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилася.

Увечері 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску в Медиці.