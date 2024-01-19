Суд дозволив затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук

Печерський районний суд Києва дозволив затримати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого раніше оголосили в розшук, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.

"19 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ".

Суд дав дозвіл на затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа.

Гринкевича молодшого мають затримати "з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Він є одним з фігурантів у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень.

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ). Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича. У ДБР повідомили, що сина львівського бізнесмена поки не знайшли, однак підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили.

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