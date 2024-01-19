Суд дозволив затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук
Печерський районний суд Києва дозволив затримати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого раніше оголосили в розшук, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокурора.
"19 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ".
Суд дав дозвіл на затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа.
Гринкевича молодшого мають затримати "з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".
Він є одним з фігурантів у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень.
У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ). Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.
18 січня правоохоронці оголосили в розшук Романа Гринкевича. У ДБР повідомили, що сина львівського бізнесмена поки не знайшли, однак підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили.
Що передувало:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.