Буданов: Україна продовжить проводити операції проти окупантів у Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить проводити операції в тимчасово окупованому Криму, щоб руйнувати російську логістику, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Буданов в коментарі Financial Times, ГУР.

"Наші підрозділи (минулого року - ред.) неодноразово входили до Криму. Активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі".

Буданов заявив, що потрібно продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму – атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Як пояснив начальник ГУР, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, за його словами, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву: "Остання їхня спроба триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно".

Також він повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла.

Буданов висловив сумнів у спроможності Москви покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.