Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ: що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні українського лідера в Telegram.

"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому — пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів" , — заявив він.

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

"Минулого тижня ми отримали велику партію — понад півтори тисячі — генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична" , — заявив він.

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

"Голос країн Затоки для нас важливий" , — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Давосі (Швейцарія) на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п’ять пунктів Формули миру.