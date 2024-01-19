Spiegel: Німеччина витрачає недостатньо коштів на закупівлю боєприпасів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обіцяв зробити закупівлю боєприпасів пріоритетом для своєї роботи, однак відомство витратило на реалізацію цієї ідеї менше грошей, ніж спочатку планувалося, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Der Spiegel.

"Боєприпасів не вистачає. Його немає на складах Бундесверу, а також в оборонній кампанії щодо України. Через шість місяців після вступу на посаду міністр оборони Борис Пісторіус зайнявся цією проблемою і оголосив закупівлю артилерійських снарядів головним пріоритетом" , - йдеться в матеріалі.

Влітку минулого року Пісторіус заявляв, що Німеччина повинна і хоче інвестувати понад 20 мільярдів євро в боєприпаси до 2031 року.

Але наступ закупівель, мабуть, застопорився. Минулого року Міноборони витратило на закупівлю боєприпасів менше коштів, ніж було в наявності.

Скільки грошей не витратили на боєприпаси

На закупівлю боєприпасів було витрачено близько 845 мільйонів євро, що приблизно на 280 мільйонів євро менше, ніж було закладено в бюджеті міністерства.

Про це свідчать відповіді Міністерства оборони на письмові запитання члена Бундестагу ХДС Інго Гедехенса, які отримало видання.

"Це тривожно, всі знають, що нам терміново потрібні боєприпаси, але їх занадто мало" , - критикує доповідач парламентської групи ХДС/ХСС щодо оборонного бюджету.

Гедехенс звинуватив міністра оборони в порушенні свого слова. Він додав, що хоча Пісторіус хотів зробити питання боєприпасів головним пріоритетом, він майже нічого не домігся.

Німеччина хоче збільшити витрати на закупівлю боєприпасів

За словами Гедехенса, торік федеральний уряд навіть витратив на боєприпаси приблизно на 40 мільйонів євро менше, ніж 2022 року, якщо вилучити витрати на авансові платежі за ще не поставлені товари та річну інфляцію.

У міністерстві заявляють, що за останні два роки відбувся "розворот тенденції" в закупівлях боєприпасів. Очікується, що цього року боєприпасів буде закуплено приблизно на 3,5 мільярда євро.

Снаряди для України

Нагадаємо, торік у березні міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Проте вже в листопаді 2023 року ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року. Однак, вже в січні поточного року єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив у тому, що блок все ж може досягти своєї мети.

Додамо, що 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів, та закликав тиснути на лідерів ЄС з цього питання.