Шмигаль: Україна готова зберігати у своїх сховищах до 10 млрд кубометрів газу
Україна пропонує європейським компаніям зберігати до 10 мільярдів кубометрів газу в наших газосховищах, повідомляє Економічна правда.
Про це під час засідання Кабінету міністрів сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем’єра, українські газові сховища допомагають Європі запобігти енергетичній кризі та суттєвому зростанню цін на газ в опалювальний сезон.
"Ми зберігаємо й зберігали 2,5 млрд кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план — стати "газовим сейфом" Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз зберігати до 10 млрд кубів у наших сховищах", – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
Європейські компанії прискорили відбір природного газу з українських сховищ, оскільки попит на опалення зростає в зимові місяці.