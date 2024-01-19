Рух тимчасовим автомостом до Чернігова закриють до травня: схема об'їзду
Рух тимчасовим автомобільним мостом до Чернігова трасою у напрямку Києва через річку Десна буде закритий відзавтра, 20 січня, і до 1 травня. Автомобілістам представили альтернативний маршрут, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Йдеться про новий проїзд транспортом до Чернігова об'їздом у напрямку Києва та Ніжина.
Альтернативний маршрут руху пролягає:
- по об'їзній Чернігова від Павлівки до села Ягідне,
- далі автівки можуть рухатися в сторону Києва і зворотньо, та в сторону Ніжина відповідно.
Ось схема об'їзду:
Нинішній тимчасовий автомобільний міст планують закрити для ремонтних робіт у суботу, 20 січня, о 12:00. Це триватиме до 1 травня.
Автомобільний міст Чернігова
Нагадаємо, міст через Десну був зруйнований внаслідок російських авіаударів у березні 2022 році. Влітку того ж року рух відновили завдяки понтонній переправі, а вже за рік, у 2023-му - автомобілі рухались тимчасовим мостом.
Одночасно капітально відновлюється основний міст. Ремонтні роботи планують завершити у 2024 році.