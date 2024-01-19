Суд відправив Мазепу під варту з альтернативою внесення застави

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це ЕП повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець.

"За клопотанням Офісу генпрокурора підозрюваного взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів", – сказала вона.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які просили 700 мільйонів застави.

Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи. ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Також стало відомо, що прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.

Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", - обурюється бізнесмен.

У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.

Також Печерський районний суд Києва 19 січня обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.