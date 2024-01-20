Сили оборони знищили ще 750 окупатів та 4 танки ворога

Втрати ворога в особовому складі з початку війни сягнули 375 270 бійців, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб;

танків ‒ 6 171 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од;

артилерійських систем – 8 868 (+14) од;

РСЗВ – 967 (+1) од;

засоби ППО - 654 од;

літаків – 331 од;

гелікоптерів – 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5);

крилаті ракети ‒ 1818;

кораблі /катери ‒ 23 од;

підводні човни — 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од;

спеціальна техніка ‒ 1 389 (+5).

Дані уточнюються.