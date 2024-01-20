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Сили оборони знищили ще 750 окупатів та 4 танки ворога

Сили оборони знищили ще 750 окупатів та 4 танки ворога
Фото: Facebook

Втрати ворога в особовому складі з початку війни сягнули 375 270 бійців, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб;
  • танків ‒ 6 171 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од;
  • артилерійських систем – 8 868 (+14) од;
  • РСЗВ – 967 (+1) од;
  • засоби ППО - 654 од;
  • літаків – 331 од;
  • гелікоптерів – 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 1818;
  • кораблі /катери ‒ 23 од;
  • підводні човни — 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1 389 (+5).

Дані уточнюються.

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