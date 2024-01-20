Сили оборони знищили ще 750 окупатів та 4 танки ворога
Втрати ворога в особовому складі з початку війни сягнули 375 270 бійців, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 375 270 (+750) осіб;
- танків ‒ 6 171 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 11 455 (+10) од;
- артилерійських систем – 8 868 (+14) од;
- РСЗВ – 967 (+1) од;
- засоби ППО - 654 од;
- літаків – 331 од;
- гелікоптерів – 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 934 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1818;
- кораблі /катери ‒ 23 од;
- підводні човни — 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848 (+17) од;
- спеціальна техніка ‒ 1 389 (+5).
Дані уточнюються.