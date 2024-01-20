Повітряні сили: Не збиті вночі безпілотники не досягли цілей

У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 – з них чотири збиті силами ППО, а інші не досягли цілей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Військові уточнили, що ударні дрони були запущені окупантами з району Приморсько-Ахтарська у Росії, і окремо вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

"Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей".

Передісторія: У ніч на 20 січня російські загарбники атакували Україну 7 "Шахедами", 4 з яких знищила ППО, повідомили раніше у Генштабі.