Нідерланди передали прикордонникам мобільний польовий шпиталь

До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок, та модуль для персоналу, повідомляє Ділова столиця.

Державна прикордонна служба провела тренування із розгортання ще одного польового шпиталю, повідомляє офіційний вебсайт ДПСУ.

Разом із тренуваннями відбуваються й процедури передачі-прийому устаткування та медичних засобів для їх якнайшвидшого обліковування та подальшого використання за призначенням.

До складу даного комплексу (Роль 2 Е (розширена) входять операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок та модуль для персоналу. Головна особливість шпиталю – пристосування для роботи за низьких температур.

За лічені дні цей шпиталь буде розгорнуто на Сході України, що дасть змогу рятувати життя нашим пораненим бійцям.

Особливістю комплектації шпиталю є його пристосованість до використання за низьких температур. Кондиціонери комплексу, на відміну від попередніх моделей, мають активний спосіб вентиляції.