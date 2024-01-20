Close button

Нідерланди передали прикордонникам мобільний польовий шпиталь

Нідерланди передали прикордонникам мобільний польовий шпиталь
Фото: Рixabay

До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок, та модуль для персоналу, повідомляє Ділова столиця.

Державна прикордонна служба провела тренування із розгортання ще одного польового шпиталю, повідомляє офіційний вебсайт ДПСУ.

Разом із тренуваннями відбуваються й процедури передачі-прийому устаткування та медичних засобів для їх якнайшвидшого обліковування та подальшого використання за призначенням.

До складу даного комплексу (Роль 2 Е (розширена) входять операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок та модуль для персоналу. Головна особливість шпиталю – пристосування для роботи за низьких температур.

5b9a96c0-460263194580d17642a2c2bef1babc3
68e556ec-bac94fa079c1e18140203e02975c4d8
9601ed87-5da70fa39eb987aae1eca975a2a22e9

За лічені дні цей шпиталь буде розгорнуто на Сході України, що дасть змогу рятувати життя нашим пораненим бійцям.

Особливістю комплектації шпиталю є його пристосованість до використання за низьких температур. Кондиціонери комплексу, на відміну від попередніх моделей, мають активний спосіб вентиляції.

Новини

Популярні теми форуму

analytics