ДПСУ: У Румунії розблокували КПП "Порубне" на кордоні з Україною

Румунські протестувальники повністю розблокували рух вантажівок з боку Румунії біля пункту пропуску "Порубне", повідомляє Європейська правда.

Про це поінформувала на своїх сторінках Державна прикордонна служба України.

"Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", – йдеться в повідомленні.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга, зазначає відомство.

Напередодні румунські протестувальники, які блокували рух вантажівок з боку Румунії біля КПП "Красноїльськ", призупинили акцію і рух відновлено у звичайному режимі.

Перед цим румунські ЗМІ повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам, які влаштували протести по всій країні, у тому числі блокували кілька пунктів перетину кордону з Україною.

Водночас Єврокомісія готується наступного тижня запропонувати торговельні заходи щодо України після того, як Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина у спільному листі до ЄК зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.