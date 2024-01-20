Адмірал НАТО застерігає європейців на випадок війни з Росією

Європейцям треба запастися ліхтариками, водою та радіостанціями на випадок війни з Росією, рекомендує адмірал НАТО Роб Бауер, повідомляє Ділова столиця.

Про це Бауер сказав під час пресконференції після дводенного засідання військового комітету НАТО в його штаб-квартирі в Брюсселі.

"Потрібно мати воду в будинку, радіо на батарейках і ліхтарик на батарейках. Щоб ви витримали перші 36 годин. Я не кажу, що завтра все піде не так, але добре усвідомлювати, що це не встановлений факт, що ми живемо в мирі. І тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль" , — каже адмірал.

Троє воєначальників, що взяли участь у зустрічі з пресою, натякнули, що НАТО готується до можливої війни на європейській землі.

"Протягом десятиліть у нас була думка, що у нас є професійні армії, і вони вирішують ситуації безпеки в Афганістані чи Іраку. Для нової війни такої професійної армії недостатньо" , — вважає Бауер.

За його словами, потрібно ще раз подумати про такі системи, як строкова служба чи призов резервістів.

Наступного тижня країни НАТО розпочнуть найбільші навчання за останні десятиліття. В операції братимуть участь приблизно 90 000 військових усіх 31 союзників, а також Швеції. Операція триватиме до травня.