ЗМІ: ЄС хоче реформувати фонд військової допомоги Україні

Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відповідний документ.

У документі викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро, про який уряди країн ЄС не могли домовитися.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю ЄФПЗ на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України", – йдеться в документі.

В межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (ЄФМ), країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів вимагають одностайної підтримки.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України", – йдеться в документі.

Подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного лідерства з боку держав-членів, зазначають в проєкті.

У матеріалі йдеться, що дипломатичні представники кількох країн, в тому числі Німеччини, на зустрічі в середу висловили припущення, що ЄФМ в його нинішньому вигляді стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок буде здійснюватися за рахунок нових закупівель озброєнь, а не з наявних запасів.

Інші країни-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в ЄФМ, водночас як деякі країни хочуть зберегти нинішній механізм, повідомляє агентство Bloomberg.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом, включаючи фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Як йдеться в проєкті, відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.

Передбачають, що фонд два основних напрямки, які підтримуватимуться через ЄФМ: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

Цей інструмент має доповнити будь-яку двосторонню допомогу, що надається Києву державами-членами.

Планують, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах протиповітряної оборони, а також нелетальних елементах, таких як розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпека.

Залучення неєвропейського озброєення та послуг до роботи ЄС з підготовки та оснащення українських військ, наприклад, в межах коаліції винищувачів F-16, має розглядатися в кожному конкретному випадку, йдеться в документі.

Напередодні єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС матиме можливість виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів до кінця 2024 року, щоб більшість з них отримувала Україна.

Перед цим Бретон висунув ідею створити оборонний фонд Європейського Союзу в розмірі 100 мільярдів євро та закликав наростити виробництво зброї, аби зрівнятись із потенціалом РФ.

"Я переконаний, що ми це зробимо", – сказав він, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті 1 лютого. Рішення про виділення грошей з бюджету ЄС на оборонну промисловість має схвалити саме Європейська рада.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, як зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою в особі німецької місцевої влади.