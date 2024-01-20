Окупанти намагаються прокладати нові маршрути для ракетних атак – Братчук

Окупанти намагаються прокладати нові маршрути для ракетних атак на півдні України, повідомляє Ділова столиця.

Про це в телеефірі розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Одеська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська області регулярно піддаються обстрілам з боку російської армії. Ворог насамперед намагається бити по об’єктах критичної інфраструктури. І, проводячи розвідку, намагається знаходити ті об’єкти, які, на його думку, працюють на українську оборонну промисловість або пов’язані з військовою інфраструктурою" , - сказав Сергій Братчук.

За словами військового, завдаючи ударів дронами і ракетами, російські окупанти намагаються залякати мирне населення.

"Ворог б’є по житлових районах, щільній міській забудові, наприклад, в Одеській області. Вони намагаються тиснути на населення, намагаються якимось чином викликати для нас незрозумілу реакцію. Хоча реакція тих же одеситів однозначна: ворогу ніхто нічого не пробачить і не забуде" , — акцентує спікер.

За словами Братчука, минула ніч як на півдні, так і загалом у країні пройшла відносно спокійно. Росіяни запустили сім дронів типу "Шахед", чотири з яких знищили Сили оборони.

"Російські війська, запускаючи БпЛА, намагаються проводити розвідку, промацати систему ППО України — тобто знову прокладати нові маршрути, які, цілком імовірно, використовуватимуть для можливого ракетного удару надалі. Ракетна небезпека зберігається на високому рівні" , — наголосив він.

За словами Братчука, ворог також намагається не тільки проводити розвідку, а й максимально завдавати ударів по позиціях українських Збройних сил. А на південні мирні області запускає безпілотники морськими шляхами.

"Думаю, що вони це роблять для того, щоб над морською гладдю "Шахеди" були практично непомітні. І можна тільки на акустику реагувати, на той звук, який вони видають. Що, відповідно, скорочує час на його ураження. Але я впевнений, що ворогові поки що нічого не вдається, тому що здебільшого всі "Шахеди" сьогодні збиваються. А якісь навіть не долітають до тих цілей, які окупанти для себе визначили" , — зазначив спікер.

Він також наголосив, що, окрім успішної роботи в боротьбі з дронами, українські військові завдають ударів на випередження, зокрема по військових аеродромах РФ.