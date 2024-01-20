Румунські фермери розблокували ще один пункт пропуску з Україною

Представники прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку "Халмеу-Дякова", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблоковано. Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу" , - пише ДПСУ.

Зазначається, що перетин кордону наразі здійснюється у звичному режимі

На виїзд з України наразі в черзі перебуває 634 вантажівки, а на в'їзд - 30.

У тому ж числі сьогодні було розблоковано й пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Блокада на румунському кордоні

13 січня румунські фермери почали блокаду українського кордону. Спочатку було заблоковано пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", втім пізніше під "акції" потрапили КПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" та "Халмеу-Дякове".

19 січня, фермери припинили блокування пункту пропуску "Вікову-де-Сус".

Детальніше про те, що відбувалось на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.