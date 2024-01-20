Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтримує розділення Повітрофлотського проспекту на дві частини, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відповідь Залужного на запит нардепа Романа Лозинського, надана УП; петиція﻿ на сайті Київради.

Лозинський пояснив, що звернувся до Залужного, оскільки частина депутатів Київради була готова голосувати за назву "проспект Повітряних сил" лише за умови розділення проспекту на два – проспект Європейського союзу та проспект Повітряних сил

Залужний, своєю чергою, запевнив, що послідовно підтримує ідею перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил — без розділення проспекту на дві частини.

"З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини.

Зазначену позицію надіслано до Київської міської ради".

Тим часом петиція історика Олександра Алфьорова про неприпустимість розділення Повітрофлотського проспекту на два та підтримку варіанту проспекту Повітряних сил за тиждень зібрала понад 5500 підписів з 6000 необхідних.

Нагадаємо: 90% опитаних киян підтримали перейменування проспекту Повітрофлотський та проспект Повітряних сил.