США, Єгипет та Катар запропонували план для миру в Газі – WSJ

Сполучені Штати, Єгипет і Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Газа.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Жодна зі сторін конфлікту не погодилася на умови нової пропозиції, яка містить кроки, що суперечать заявленим позиціям Ізраїлю та ХАМАС.

Люди, обізнані про переговори, сказали, що Ізраїль і ХАМАС, принаймні, знову готові до обговорення після кількох тижнів застою після закінчення останнього припинення вогню 30 листопада. За словами співрозмовників, найближчими днями переговори продовжаться в Каїрі.

"Готовність двох сторін обговорювати рамкову програму стала позитивним кроком. Посередники зараз працюють над усуненням розриву" , - сказав один зі співрозмовників, поінформований про перебіг переговорів.

Нова пропозиція, підтримана Вашингтоном, Каїром і Дохою, являє собою новий підхід до розрядки конфлікту - мета полягає в тому, щоб зробити звільнення ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, частиною всеосяжної угоди, яка могла б призвести до припинення бойових дій.