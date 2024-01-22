Курс валют НБУ на 22 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 січня впав на 18 коп. до 37.53 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 40.84 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.25 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп. до 47.58 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 43.18 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.36 за 1 польський злотий.