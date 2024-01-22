Курс валют НБУ на 22 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 січня впав на 18 коп. до 37.53 за 1 долар.
Євро подешевшав на 17 коп. до 40.84 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.25 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп. до 47.58 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 43.18 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 9.36 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.526 800
|EUR
|Євро
|40.840 400
|RUB
|Рубль
|0.425 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.580 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43.183 900
|PLN
|Польський злотий
|9.360 600