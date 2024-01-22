ППО вночі збила усі випущені "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 22 січня сили протиповітряної оборони знищили усі 8 безпілотників типу Shahed, які окупанти запустили по Україні.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запускали "Шахеди" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей", – йдеться в повідомленні.