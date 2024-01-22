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ППО вночі збила усі випущені "Шахеди" – Повітряні сили

ППО вночі збила усі випущені "Шахеди" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 22 січня сили протиповітряної оборони знищили усі 8 безпілотників типу Shahed, які окупанти запустили по Україні.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали "Шахеди" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей", – йдеться в повідомленні.

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