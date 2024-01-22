ППО вночі збила усі випущені "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 22 січня сили протиповітряної оборони знищили усі 8 безпілотників типу Shahed, які окупанти запустили по Україні.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали "Шахеди" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).