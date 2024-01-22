Лавров прилетів у США на Радбез ООН: облітав "недружні країни"

Борт глави МЗС РФ Сергія Лаврова подолав відстань від Москви до США північним шляхом в обліт недружніх країн за 12 годин 45 хвилин. Про це пише російське пропагандиське агентство ТАСС, повідомляє Українська правда.

Жодних непередбачених обставин під час перельоту не виникало.

Лавров у Нью-Йорку візьме участь у засіданнях Ради безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова повідомляла, що Лавров відвідає Нью-Йорк у період з 22 по 24 січня для очної участі в дебатах РБ ООН з Близького Сходу та засідання щодо України. Очікується також кілька двосторонніх зустрічей.