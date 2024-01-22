У Нацполіції проти, щоб поліцейські роздавати повістки

У поліції немає додаткових ресурсів для того, щоб в рамках мобілізації роздавати повістки військовозобов'язаним.﻿ Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Позаминулого тижня у парламент виносився один із законопроектів щодо мобілізації, але він отримав зауваження та повернутий на доопрацювання. Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК" , - сказав Вигівський.

Він зазначив, що поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцеперебування "ухилянтів", та згідно з повноваженнями й за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб.

"Але вручення повісток, спільні наряди - це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі й непритаманні поліції функції" , - наголосив голова поліції.

За його словами, поліцейські готові допомагати, але особисто фізично ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено функціоналом поліції.

Вигівський також додав, що якщо законом буде встановлена норма вручення повісток поліцейськими, - то людей не вистачить.

"Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи понад 20 тисяч - жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських" , - пояснив він.

Голова Нацполіції розповів, що з 24 лютого 2022 року поліцейські працюють в посиленому варіанті несення служби, 24/7 в строю.

Також є близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які кожного дня розслідують кримінальні провадження, в тому числі й більше сотні тисяч воєнних злочинів, близько 20 тисяч оперативників щоденно розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини.

І, крім того, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ.

"Загалом, якщо говорити про зону, де проводяться бойові дії, - там постійно несуть службу близько 35 тисяч поліцейських. Це і ті, хто у складі "Люті" та зведених загонів воюють, а також ті, хто крім основного функціоналу поліцейських кожного дня заступають на блокпости, виконують стабілізаційні заходи, евакуюють громадян, розбирають завали разом з рятівниками, а також розміновують десятки тисяч гектарів наших територій після ворога" , - розповів Вигівський.

За його словами, у Донецькій та Херсонській областях також знаходяться поліцейські. Вони там перебувають у надскладних умовах, під постійними обстрілами - розташовуються у підвалах та укриттях. При цьому, працюють всі підрозділи, в тому числі, поліція виїжджає та фіксує пошкодження та знищення осель. Це також важливо для того, аби люди потім могли отримати компенсацію.

"Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили й роздавали повістки" , - наголосив голова Нацполіції.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але потім стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.