ISW: Російська ППО у Ленінградській області не пристосована до українських ударів

21 січня російське інсайдерське джерело заявило, що російська протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область погано. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Військові аналітики з посиланням на джерело повідомляють, що російська протиповітряна оборона в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня.

Російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки Росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Російські військові зараз реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО.

Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

ISW вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.

Ключові висновки ISW за 21 січня:

Українські сили провели успішні удари з безпілотників по цілях у Ленінградській і Тульській областях.

Наприкінці грудня 2023 року влада Молдови звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в численних порушеннях, у тому числі в неналежному використанні безпілотників під час проведення навчань, що спричинило інформаційну атаку з боку прокремлівського рупора.

Росія, ймовірно, інтенсифікує відносини з Північною Кореєю в рамках зусиль, спрямованих на закупівлю більшої кількості артилерійських боєприпасів за кордоном на тлі дефіциту російських боєприпасів.

Російські війська просунулися вперед під Авдіївкою на тлі позиційних боїв по всьому фронту.

Російське опозиційне видання Mobilization News повідомило 21 січня, що російські військові командири жорстоко поводяться з солдатами на полігоні у Волгоградській області.

Суб’єкти РФ продовжують розвивати меценатські мережі в окупованій Україні.

Нагадаємо, завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників. У ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - атакували безпілотники. Згодом стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.