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РФ за добу втратила понад 800 військових і 21 артсистему – Генштаб

РФ за добу втратила понад 800 військових і 21 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війни проти України приблизно 830 військових, 11 танків, 21 артилерійську систему, 25 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 376 860 (+830) осіб,
  • танків − 6 192 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 11 489 (+23) од,
  • артилерійських систем − 8 896 (+21) од,
  • РСЗВ − 968 (+0) од,
  • засобів ППО − 657 (+2) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+25) од,
  • крилатих ракет − 1 819 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 891 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 1 397 (+5) од.

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