РФ за добу втратила понад 800 військових і 21 артсистему – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війни проти України приблизно 830 військових, 11 танків, 21 артилерійську систему, 25 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали: